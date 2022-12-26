«Аватар 2» собрал более 850 миллионов долларов в мировом прокате

Фильм «Аватар: Путь воды» собрал более 850 миллионов долларов в мировом прокате

Фильм «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона собрал более 850 миллионов долларов в мировом прокате. Об этом сообщает Variety.

Кассовые сборы сиквела составили 855 миллионов долларов за 10 дней после премьеры картины. По этому показателю лента заняла пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов года.

Уточняется, что Аватар 2 заработал 253,7 миллиона долларов внутри страны. Наибольшим спросом за пределами Северной Америки картина пользовалась в Китае (100,5 миллиона долларов по сборам), Корее (53 миллиона долларов), Франции (52,3 миллиона долларов), Индии (37 миллионов ​​долларов) и Германии (35,7 миллиона ​​долларов).

Как пишет издание, к концу года фильм планирует преодолеть отметку в один миллиард долларов по кассовым сборам. В 2022 году этой цифры смогли достичь только два проекта — «Топ Ган: Мэверик» режиссера Джозефа Косински и «Мир Юрского периода: Господство» Колина Треворроу.

Ранее Джеймс Кэмерон рассказал об отснятых сценах для «Аватара 3» и «Аватара 4».