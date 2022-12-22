Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:00, 22 декабря 2022Культура

Джеймс Кэмерон рассказал об отснятых сценах для «Аватара 3» и «Аватара 4»

Кэмерон рассказал об отснятых сценах для новых «Аватаров» во избежание старения актеров

Фото: 20th Century Fox / Globallookpress.com

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что уже отснял сцены для новых фильмов «Аватар 3» и «Аватар 4». Его слова приводит Entertainment Weekly.

Съемки проходили одновременно с производством второй части «Аватара». Как пояснил Кэмерон, сцены были отсняты заранее во избежание старения молодых актеров — подобная проблема произошла в сериале «Очень странные дела».

В «Аватаре: Путь воды» играют юные артисты Тринити Джо-Ли Блисс (на момент создания картины ей было 7 лет, сейчас 13) и Джек Чемпион (на момент создания картины ему было 12, сейчас 18). По словам Кэмерона, из-за того, что Чемпион «рос, как сорняк», ему пришлось отснять фрагменты для второй, третьей и четвертой частей фильма в один момент.

«В противном случае вы получаете — хоть я люблю "Очень странные дела", — но вы получаете эффект "Очень странных дел", когда герои все еще должны быть в старшей школе, но они выглядят так, будто им 27 лет», — высказался режиссер.

В основу сюжета «Аватара 2» легла история бывшего морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера фильма состоялась 16 декабря. На данный момент «Аватар: Путь воды» заработал более 500 миллионов долларов по всему миру.

Ранее Кэмерон посоветовал Мэтту Дэймону смириться с упущенными 250 миллионами долларов за роль в «Аватаре».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о содержимом письма Путина для Си Цзиньпина
Метеоролог описал будущее гололедицы в Москве
В Минздраве напомнили алгоритм действий при падении
Захарова высмеяла дизайн флага Украины от постпреда республики в ООН Кислицы
Москвичам предрекли аномальное изменение погоды
Оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента Молдавии
Турция осудила Швецию за отсутствие конкретных шагов по экстрадиции террористов
Врач описал последствия ранения Рогозина в спину
Названы самые популярные у москвичей типы элитных квартир
Путин удовлетворил просьбу миллиардера об отказе от российского гражданства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.