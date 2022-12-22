Джеймс Кэмерон рассказал об отснятых сценах для «Аватара 3» и «Аватара 4»

Кэмерон рассказал об отснятых сценах для новых «Аватаров» во избежание старения актеров

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что уже отснял сцены для новых фильмов «Аватар 3» и «Аватар 4». Его слова приводит Entertainment Weekly.

Съемки проходили одновременно с производством второй части «Аватара». Как пояснил Кэмерон, сцены были отсняты заранее во избежание старения молодых актеров — подобная проблема произошла в сериале «Очень странные дела».

В «Аватаре: Путь воды» играют юные артисты Тринити Джо-Ли Блисс (на момент создания картины ей было 7 лет, сейчас 13) и Джек Чемпион (на момент создания картины ему было 12, сейчас 18). По словам Кэмерона, из-за того, что Чемпион «рос, как сорняк», ему пришлось отснять фрагменты для второй, третьей и четвертой частей фильма в один момент.

«В противном случае вы получаете — хоть я люблю "Очень странные дела", — но вы получаете эффект "Очень странных дел", когда герои все еще должны быть в старшей школе, но они выглядят так, будто им 27 лет», — высказался режиссер.

В основу сюжета «Аватара 2» легла история бывшего морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера фильма состоялась 16 декабря. На данный момент «Аватар: Путь воды» заработал более 500 миллионов долларов по всему миру.

Ранее Кэмерон посоветовал Мэтту Дэймону смириться с упущенными 250 миллионами долларов за роль в «Аватаре».