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07:01, 28 декабря 2022Мир

Во Франции пожаловались на нечестный энергетический договор с Германией

Французский депутат Танги заявил о нечестных условиях газового контракта Парижа с Берлином
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Новое соглашение Германии и Франции о взаимных поставках энергетических носителей является несправедливым и невыгодным по отношению к последней, заявил депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Филипп Танги (Jean-Philippe Tanguy) в своем обращении к министру энергетического перехода Республики Аньес Панье-Рюнаше. В тексте письма, которое оказался в распоряжение «Ленты.ру», Танги потребовал сделать этот «беспрецедентный энергетический договор» максимально прозрачным.

«Господин Жан-Филипп Танги (Jean-Philippe Tanguy) обращает внимание министра энергетического перехода [Аньес Панье-Рюнаше] на договорные и ценовые условия контракта купли-продажи газа между Францией и Германией. Дело в том, что для того, чтобы компенсировать снижение поставок российского газа в Европу и особенно в Германию, было объявлено о договоре солидарности между Францией и Германией. В результате реализации этих мер солидарности Франция была вынуждена усилить газовую взаимосвязь со своей соседкой по Рейну (имеется в виду Германии – прим. «Ленты.ру») с целью поставки газа последней в преддверии зимы 2022/2023», — объяснил парламентарий.

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Депутат пояснил, что начиная с 10 октября 2020 года Франция ежедневно поставляет в Германию газ в объемах от 31 до 100 ГВтч/сутки. Ссылаясь на данные французской газотранспортной сети, Танги указывает на то, что эта пропускная способность эквивалентна 10% того, что Франция ежедневно получает на своих четырех терминалах приема сжиженного природного газа.

Французской газовой системе предстоит пережить суровую зиму, которая становится все более суровой в свете многочисленных забастовок, прошедших в последние недели. Чтобы удовлетворить интенсивный спрос на газ, Франция должна полагаться на разумное управление запасами газа, находящимися в ее распоряжении

Жан-Филипп Тангидепутат Национальной ассамблеи Франции

Утрата энергетического суверенитета

Танги выразил обеспокоенность тем фактом, что в рамках нового соглашения Франция вынуждена покупать продавать Германии газ, который она ранее купила по «очень высокой» цене у США. Ссылаясь на данные эксперта по вопросам энергетики Института политических исследований Sciences Po Тьерри Бро, депутат сообщил, что при себестоимости газа в США шесть долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), в Европу он продается по 37 долларов за милллион БТЕ.

«С другой стороны, не было дано никаких подробностей относительно экономических и финансовых условий этого соглашения, в частности относительно цены продажи газа в Германию. А взамен Франция будет покупать электроэнергию у своего соседа через Рейн [у Германии], электричество из ископаемого топлива, особенно угля», — заявил парламентарий.

Особую обеспокоенность у автора обращения вызывает именно импорт электроэнергии из ископаемого топлива: по его мнению, с экологической точки зрения данное соглашение идет вразрез с обязательствами, взятыми на себя правительством.

Это соглашение свидетельствует об утрате Францией энергетического суверенитета, таким образом, она впервые за 40 лет станет нетто-импортером электроэнергии

Жан-Филипп Тангидепутат Национальной ассамблеи Франции

«Беспрецендентный контракт»

«Франция поставляет газ в Германию и надеется, что последняя предоставит ей взамен электроэнергию, однако Берлин официально не взял на себя никаких обязательств на случай отсутствия [поставок] электричества во Франции.
Если это ожидаемое обязательство не будет выполнено [...] Франция, уже поставившая газ в Германию, останется без электричества», — объяснил депутат.

Французы задаются вопросом о гарантиях в отношении импорта электроэнергии из Германии и последствиях невыполнения этого обязательства

Жан-Филипп Тангидепутат Национальной ассамблеи Франции

Так, Танги заявил о том, что у населения Франции все больше растет озабоченность из-за увеличения расходов за электроэнергию и возможного отключения электроэнергии.

«Поскольку условия договора купли-продажи газа между Германией и Францией кажутся ему [Жану-Филиппу Танги] неточными, он поэтому просит правительство сделать положения указанного договора полностью публичными, в частности, в отношении тарифа и условий договора, чтобы сделать видимым и прозрачным этот беспрецедентный энергетический контракт», — заключил парламентарий.

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Ранее «Лента.ру» писала о заявлении депутата Национальной ассамблеи Жана-Пьера Кюбертафон, который пожаловался на истощение французских национальных запасов вооружения из-за предоставления поддержки Украине. В тексте письма парламентарий потребовал восстановить военные резервы в условиях «возрождения высокоинтенсивных конфликтов».

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Кирилл Садовский
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