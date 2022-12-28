Зеленский назвал Украину лидером свободного мира

Владимир Зеленский заявил, что Украина стала одним из лидеров свободного мира

После начала боевых действий Украина стала одним из лидеров «свободного мира» и дала понять Западу, что Россию «не стоит бояться». Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, пишет издание «Страна.ua».

По словам политика, украинцы сумели помочь европейским странам «найти себя», а также почувствовать, «насколько Запад преобладает» в мире.

Он также назвал единство главной ценностью, которую гражданам необходимо сберечь. И заверил, что Украина уже «идет к победе», о которой «мечтали все поколения».

Ранее в видеообращении Зеленский дал прогноз на следующий год относительно хода боевых действий на Украине. По его мнению, 2023-й должен стать решающим в конфликте с Россией.