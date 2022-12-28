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11:41, 28 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский дал прогноз на следующий год

Президент Украины Зеленский назвал 2023 год решающим в противостоянии с Россией

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал прогноз на следующий год относительно хода боевых действий в стране. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном на сайте главы республики.

Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией, отметив, что Украина продолжает подготовку своих Вооруженных сил, и указав на напряженную для них обстановку в районах Артемовска и Кременной.

«Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности», — добавил глава государства.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что после 24 февраля расходы на оборону в стране выросли в несколько раз. По его словам, на соответствующий сектор тратится половина бюджета республики.

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Георгий Нестеров
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