Президент Украины Зеленский назвал 2023 год решающим в противостоянии с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал прогноз на следующий год относительно хода боевых действий в стране. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном на сайте главы республики.

Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией, отметив, что Украина продолжает подготовку своих Вооруженных сил, и указав на напряженную для них обстановку в районах Артемовска и Кременной.

«Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности», — добавил глава государства.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что после 24 февраля расходы на оборону в стране выросли в несколько раз. По его словам, на соответствующий сектор тратится половина бюджета республики.