На Украине выросли расходы на оборону в несколько раз

Глава Минфина Украины Марченко заявил о росте расходов на оборону в 6 раз после 24 февраля

На Украине выросли расходы на оборону в несколько раз после 24 февраля, заявил глава Минфина страны Сергей Марченко. Его слова приводит «РБК-Украина».

«У нас есть стабильные расходы - образование, социальная защита, здравоохранение и другие. А военный бюджет вырос в шесть раз, сейчас это 31,7 процентов ВВП, почти половина бюджета идет на сектор безопасности и обороны», — сказал он.

По его словам, не стоит рассчитывать на оптимизацию министерств и сокращение аппарата чиновников. Глава ведомства объяснил, что при сокращении госслужащих будут большие расходы, помимо этого, качественных кадров в систему не так много.

«Любые изменения не должны привести к потере управляемости системы государственной власти», — подытожил Марченко.

Ранее глава Минфина Украины пожаловался на постоянные поиски источников для бюджета. По его словам, государству следует сосредоточиться прежде всего на внешних источниках финансирования.