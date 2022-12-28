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10:16, 28 декабря 2022Бывший СССР

На Украине пожаловались на постоянный поиск источников бюджета

Глава Минфина Украины Марченко пожаловался на постоянный поиск источников бюджета страны

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Киев вынужден постоянно искать источники для пополнения бюджета, пожаловался глава Минфина Украины Сергей Марченко. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Она (ситуация в госфинансах Украины — прим. «Ленты.ру») стабильная, потому что у нас особых изменений сейчас нет. Но напряженная, потому что мы постоянно в поиске», — сказал он.

По его словам, стране нужно работать на поиск преимущественно внешних источников.

Ранее в ведомстве оценили ущерб, нанесенный Украине за время военного конфликта. По словам главы Минфина, ущерб можно оценить в сумму около 100 миллиардов долларов или даже больше.

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Алевтина Запольская
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