На Украине пожаловались на постоянный поиск источников бюджета
Глава Минфина Украины Марченко пожаловался на постоянный поиск источников бюджета страны
Киев вынужден постоянно искать источники для пополнения бюджета, пожаловался глава Минфина Украины Сергей Марченко. Его слова приводит «РБК-Украина».
«Она (ситуация в госфинансах Украины — прим. «Ленты.ру») стабильная, потому что у нас особых изменений сейчас нет. Но напряженная, потому что мы постоянно в поиске», — сказал он.
По его словам, стране нужно работать на поиск преимущественно внешних источников.
Ранее в ведомстве оценили ущерб, нанесенный Украине за время военного конфликта. По словам главы Минфина, ущерб можно оценить в сумму около 100 миллиардов долларов или даже больше.