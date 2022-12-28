Место ликвидации готовивших теракт в КБР проукраинских боевиков попало на видео

ФСБ показала видео с места ликвидации двух проукраинских боевиков, готовивших теракт в КБР

ФСБ показала видео с места ликвидации двух проукраинских боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Запись в среду, 28 декабря, публикует РИА Новости.

На кадрах видно машину фигурантов, затем бойцы спецслужбы проводят осмотр местности и показывают тела погибших.

26 декабря бойцы спецслужбы собирались задержать фигурантов в пригороде Нальчика, однако те оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Известно, что фигуранты планировали совершить теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб. Затем они собирались уехать на Украину и принимать участие в боевых действиях против российской армии.

На месте происшествия нашли самодельное взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы.

Отмечается, что граждане состояли в террористической организации, которая действовала в ИК №3 в Кабардино-Балкарии. Кроме того, оба были судимы ранее.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), части 2 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.