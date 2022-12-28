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14:32, 28 декабря 2022Россия

В Минобороны сообщили об уничтожении украинских гаубиц

Минобороны заявило об уничтожении украинских гаубиц российскими военнослужащими

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской и Херсонской областях. Об этом журналистам в среду, 28 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.

«В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы "Мста-Б"», — сказано в заявлении военного ведомства.

Кроме того, в министерстве добавили, что российские войска уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30 ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка в ДНР.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили две американские артиллерийские системы М777, а также гаубицу FH-70 производства ФРГ в ДНР.

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Варвара Родикова
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