В Минобороны сообщили об уничтожении украинских гаубиц

Минобороны заявило об уничтожении украинских гаубиц российскими военнослужащими

Российские военнослужащие уничтожили гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской и Херсонской областях. Об этом журналистам в среду, 28 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.

«В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы "Мста-Б"», — сказано в заявлении военного ведомства.

Кроме того, в министерстве добавили, что российские войска уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30 ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка в ДНР.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили две американские артиллерийские системы М777, а также гаубицу FH-70 производства ФРГ в ДНР.