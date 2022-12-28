Минобороны заявило об уничтожении артиллерии производства США и Германии в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении американских артиллерийских систем М777 и гаубицы FH-70 в ДНР

Российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две американские артиллерийские системы М777, а также гаубицу FH-70 производства ФРГ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам в среду, 28 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что из этих средств артиллерии велись обстрелы по жилым кварталам Донецка.

Кроме того, по сведениям Конашенкова, удалось уничтожить три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в районе Северска.

В районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей, а также в ДНР были уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б», добавили в Минобороны.