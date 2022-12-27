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14:47, 27 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило об уничтожении двух систем М777 производства США

Минобороны России заявило об уничтожении двух систем М777 производства США

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В районе населенного пункта Нетайлово российскими войсками была вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, еще одна артиллерийская система М777 была уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области, добавили в военном ведомстве.

Также в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Северск Донецкой народной республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и две боевые машины РСЗО «Град». Помимо этого, в районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка ДНР уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находящимся в Донецкой народной республике.

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Сергей Истомин
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