Минобороны России заявило о нанесении поражения подразделениям 11-й бригады ВСУ

Российские войска нанесли поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 27 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На краснолиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что потери украинских войск на краснолиманском направлении за сутки составили более 40 военнослужащих, а также четыре бронированные машины и два пикапа.

Ранее появилось видео, на котором тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) залпового огня «Солнцепек» точным ударом сожгла танки ВСУ на краснолиманском направлении. О том, где именно была сделана эта запись и когда, неизвестно.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ЛНР и ДНР.