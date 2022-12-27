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09:37, 27 декабря 2022Россия

«Солнцепек» сжег танки ВСУ на краснолиманском направлении и попал на видео

Появилось видео удара ТОС-1А «Солнцепек» по танкам ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Удар тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) залпового огня «Солнцепек» по позициям ВСУ на краснолиманском направлении показали на видео. Запись во вторник, 27 декабря, публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео, снятом с дрона, показано, как «Солнцепек» сжег танки военных Украины. Удары по технике ВСУ были нанесены точно, после этого вверх поднялся столб дыма. Поблизости также стоял еще один танк, который взорвался немного позже. О том, где именно была сделана эта запись и когда, неизвестно.

По данным канала, сейчас продолжаются ожесточенные бои по направлению Сватово — Кременная. Активно работает артиллерия российских войск.

Ранее открывших огонь из «Солнцепека» по пункту ВСУ российских бойцов также сняли на видео. Уточнялось, что военные из «Солнцепеков» поразили позиции войск Украины, которые находились на сватовской линии фронта в ЛНР.

Летом в Минобороны сообщали, что ВСУ охотятся за этими огнеметными системами из-за их эффективности и мощности. В оборонном ведомстве подчеркивали, что военные Украины боятся термобарических реактивных снарядов ТОС.

Варвара Кошечкина
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