Открывших огонь из «Солнцепека» по пункту ВСУ российских бойцов сняли на видео

Российских военных, которые открыли огонь из «Солнцепека» по пункту ВСУ, сняли на видео

В сети появились кадры, как российские военные открыли огонь из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует РИА Новости.

Уточняется, что военные Западного военного округа (ЗВО) из «Солнцепеков» поразили опорные пункты украинских войск, которые находились на сватовском участке фронта в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее Минобороны показало на видео боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» — они уничтожили склады с боеприпасами и укрепленные долговременные опорные пункты противника.

«Солнцепек» содержит 24 термобарических снаряда, которые могут накрыть площадь до 40 квадратных метров. После удара из этих машин образуется огненный шар температурой около трех тысяч градусов Цельсия, так что от них нельзя укрыться в блиндаже.

В Минобороны сообщали, что ВСУ охотятся за этими огнеметными системами из-за их эффективности и мощности. Там подчеркивали, что украинские военные боятся термобарических реактивных снарядов ТОС.