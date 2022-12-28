Президент Грузии уклонилась от ответа на вопрос о помиловании Саакашвили

Президент Грузии Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о помиловании Михаила Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о помиловании экс-главы республики Михаила Саакашвили. Об этом она высказалась на брифинге, передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о помиловании бывшего грузинского лидера своим указом, Зурабишвили заявила, что «ответ будет дан, когда будет дан ответ».

Глава государства также выразила недовольство действиями некоторых участников акции против помилования Саакашвили, происходившей возле ее резиденции. «Когда узнала об этой акции, я хотела спуститься к этим людям, вместе с которыми прошла не одну битву с преступным режимом Саакашвили, но некоторые участники этой акции, неизвестно кем управляемые, предприняли попытку ворваться в резиденцию», — отметила Зурабишвили.

По ее словам, таким образом митингующие пытались оказать давление на президента. «Это давление исходит от тех лиц, от той партии, сегодняшние руководители которой нигде не были в 2007 году, когда преступный режим полностью открыл свое лицо. Эти люди сегодня угрожают мне разными формами, учат меня, как надо бороться с Саакашвили», — подчеркнула политик.

В начале года Зурабишвили заявляла, что не помилует бывшего президента Грузии. По ее мнению, подобный шаг повысит поляризацию в обществе.