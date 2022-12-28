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00:25, 28 декабря 2022Мир

Шестеро подростков более месяца насиловали сверстника и снимали на видео

ERT: полиция Греции арестовала шестерых 15-летних подростков за изнасилование сверстника

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Афинах полиция арестовала шестерых 15-летних подростков за изнасилование сверстника, еще двое того же возраста объявлены в розыск. Об этом сообщает греческий телеканал ERT.

По информации вещателя, группа из восьми 15-летних подростков более месяца, с начала ноября, неоднократно насиловала сверстника, а происходящее снимала на телефоны. Видео они распространяли среди друзей и одноклассников, а жертву травили и запугивали, чтобы заставить его молчать.

В какой-то момент родители поняли, что с ребенком что-то не так. 15-летний подросток нашел смелость и рассказал им о пережитом. Родители обратились в полицию.

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Прокуратура предъявила задержанным обвинения в преступлениях. В их домах были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны с видеозаписями, а также небольшое количество наркотиков. Одного из обвиняемых пришлось отпустить с ограничительными условиями, так как ему еще не исполнилось 15 лет. Еще один из подростков сбежал в Албанию, откуда он родом.

Дело вызвало общественный резонанс, министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос назвал произошедшее «невообразимо бесчеловечным случаем».

Ранее в Омске суд приговорил к трем годам лишения свободы двоих 17-летних подростков за изнасилование 14-летней девочки. В сентябре 2019 года, когда фигурантам было по 14 лет, они напали на сверстницу и надругались над ней. Отмечается, что вину они не признали.

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Марина Совина
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