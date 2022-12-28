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17:58, 28 декабря 2022Бывший СССР

На Украине раскрыли объем предоставленной и обещанной за год помощи

Нацбанк Украины: западные партнеры за год выделили или пообещали Киеву помощь на $120 млрд

Фото: Arne Dedert / dpa / Globallookpress.com

В 2022 году западные партнеры выделили или пообещали Киеву помощь в размере 120 миллиардов долларов. Объем поддержки раскрыл Нацбанк Украины в отчете о финансовой стабильности, передает ТАСС.

«По оценке Кильского института мировой экономики, общая сумма анонсированной и предоставленной официальной финансовой, военной и гуманитарной помощи партнеров уже превышает 120 миллиардов долларов», — сказано в документе.

В Нацбанке отметили, что за 11 месяцев уходящего года Украина получила на финансирование нужд госбюджета свыше 28 миллиардов долларов. 42 процента этих средств пришлись на гранты.

Регулятор также напомнил, что Евросоюз согласовал новый механизм помощи Украине на следующий год в размере 18 миллиардов евро. США, в свою очередь, поддержали выделение Киеву около 45 миллиардов долларов в разных формах, прежде всего на военные нужды. Отмечается, что эта помощь станет доступна Украине к сентябрю следующего года.

Ранее депутаты финского парламента призвали правительство страны начать поставлять Украине танки. Парламентарии предлагают отправить в страну немецкие боевые машины Leopard 2.

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Полина Матюхина
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