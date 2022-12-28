В Финляндии призвали начать поставки боевых танков на Украину

Депутаты финского парламента призвали начать поставки танков Leopard 2 на Украину

Члены финского парламента призвали правительство начать поставки немецких танков Leopard 2 на Украину. С таким обращением выступили депутаты Андерс Адлеркройц и Атте Харьянне.

Парламентарии отметили, что «война, терзающая Украину», идет второй год, и завершения конфликта в скором времени не предвидится. По этой причине они призвали усилить материально-техническую помощь стране.

«Хотя Украина получила решительную поддержку, некоторые системы вооружений до сих пор исключены из поддержки. К ним относятся западные современные боевые танки, которые значительно увеличили бы ударную мощь Украины на поле боя», — отмечено в обращении.

Депутаты добавили, что новые типы вооружений требуют подготовки. Поэтому, по мнению парламентариев, разумно было бы предоставить Киеву множество танков одного типа. «Танк немецкого производства Leopard 2 идеально подходит для этой задачи», — полагают они.

Авторы обращения подчеркнули, что Финляндия располагает примерно двумя сотнями танков Leopard 2. Географические особенности страны ограничивают ее возможности по передаче больших объемов критически важного вооружения. «Но сигнал о готовности предоставить даже небольшое число танков мог бы положить начало европейскому дискурсу по этому вопросу», — считают парламентарии.

В ноябре посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев надеется на поставку танков Leopard 2 со стороны ФРГ. Тогда он отмечал, что у Украины есть основания полагать, что в ФРГ примут положительное решение по этому вопросу.

Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Берлин отказывается поставлять танки Киеву. По словам политика, отказ от таких поставок предотвратит прямую конфронтацию между Россией и НАТО.