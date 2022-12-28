Латвия выдала Украине сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области

В Киеве осудили на 15 лет сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области Котляр

Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники, в Киеве ее осудили на 15 лет. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

По его словам, одна помощниц глав сельсоветов Лариса Котляр эвакуировалась в Россию, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. На латвийской границе чиновница была арестована, депортирована на Украину и «тут же в срочном порядке» осуждена на 15 лет за сотрудничество с Россией, рассказал Барбашов.

Он назвал историю с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.

Ранее в городе Берислав Херсонской области иностранные наемники застрелили супругов, заподозренных в связях с Россией. Кроме того, от людей, оставшихся в находящихся под контролем Вооруженны сил Украины (ВСУ) городах Херсонской области, украинские власти требуют оплаты коммунальных услуг с февраля, угрожая в случае неоплаты отключить электричество.