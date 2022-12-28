Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:34, 28 декабря 2022Бывший СССР

Латвия выдала Украине сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области

В Киеве осудили на 15 лет сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области Котляр

Фото: pixabay.com

Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники, в Киеве ее осудили на 15 лет. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

По его словам, одна помощниц глав сельсоветов Лариса Котляр эвакуировалась в Россию, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. На латвийской границе чиновница была арестована, депортирована на Украину и «тут же в срочном порядке» осуждена на 15 лет за сотрудничество с Россией, рассказал Барбашов.

Он назвал историю с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.

Ранее в городе Берислав Херсонской области иностранные наемники застрелили супругов, заподозренных в связях с Россией. Кроме того, от людей, оставшихся в находящихся под контролем Вооруженны сил Украины (ВСУ) городах Херсонской области, украинские власти требуют оплаты коммунальных услуг с февраля, угрожая в случае неоплаты отключить электричество.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России
Россиянам назвали суточную норму потребления мандаринов
Боец ВСУ заявил о тяжелой обстановке на позициях армии Украины
Диетолог назвала допустимую дозу алкоголя на Новый год
Мужчина убил любовницу и провел ночь в отеле с ее телом
Уролог предупредила об опасности массажа простаты
Синоптики спрогнозировали оттепель в Москве в новогоднюю ночь
Латвия выдала Украине сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области
В горах Румынии нашли тело незаконно пересекшего границу украинца
Открыт новый класс противоречащих законам физики галактик
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.