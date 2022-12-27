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12:14, 27 декабря 2022Россия

В Херсонской области убили заподозренных в связях с Россией супругов

В Бериславе иностранные наемники застрелили заподозренных в связях с Россией супругов

В городе Берислав Херсонской области иностранные наемники застрелили супругов, заподозренных в связях с Россией. Об этом сообщил представитель российских силовых структур, передает РИА Новости.

По его словам, информация о случившемся была получена от одного из украинских военнослужащих. «Иностранцы в состоянии алкогольного опьянения самостоятельно проводят фильтрацию населения, осуществляют расстрелы лиц, подозреваемых в связях с Российской Федерацией и ее Вооруженными силами, а также грабят жилые помещения. Так, в городе Берислав иностранными наемниками застрелена семья – мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной», — заявил представитель силовиков.

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Алевтина Запольская
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