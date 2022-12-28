В Госдуме назвали ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной

Хинштейн призвал форсировать работу над поправками об ответственности за утечку данных

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал форсировать работу над законопроектом об уголовной ответственности и штрафах за утечку персональных данных. Его слова приводит РИА Новости.

«Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная», — подчеркнул парламентарий.

По словам Хинштейна, Роскомнадзор не может проверять компании, оперирующие персональными данными, так как данные действия подпадают под правительственный мораторий.

Однако в соответствующее постановление предлагается ввести изменения, разрешив проверки при поручении президента, главы правительства или вице-премьера.

Ранее сервис такси «Ситимобил» подтвердил факт утечки данных паспортов водителей. «На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных», — говорится в сообщении. Компания также сообщила о планах отправить уведомление о произошедшей утечке данных в Роскомнадзор в соответствии с российским законодательством.