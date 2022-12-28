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02:07, 28 декабря 2022Россия

В Госдуме назвали ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной

Хинштейн призвал форсировать работу над поправками об ответственности за утечку данных

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал форсировать работу над законопроектом об уголовной ответственности и штрафах за утечку персональных данных. Его слова приводит РИА Новости.

«Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная», — подчеркнул парламентарий.

По словам Хинштейна, Роскомнадзор не может проверять компании, оперирующие персональными данными, так как данные действия подпадают под правительственный мораторий.

Однако в соответствующее постановление предлагается ввести изменения, разрешив проверки при поручении президента, главы правительства или вице-премьера.

Ранее сервис такси «Ситимобил» подтвердил факт утечки данных паспортов водителей. «На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных», — говорится в сообщении. Компания также сообщила о планах отправить уведомление о произошедшей утечке данных в Роскомнадзор в соответствии с российским законодательством.

Марина Совина
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