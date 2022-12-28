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11:35, 28 декабря 2022Из жизни

iPhone 12 Pro упал с 26 этажа и не разбился

Gizmochina: мобильный телефон упал с 26 этажа и остался цел

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Жительница китайского города Ниндэ, провинция Фуцзянь, случайно уронила свой iPhone 12 Pro от Apple с 26 этажа. Несмотря на это, устройство не разбилось, сообщает Gizmochina.

Мобильный телефон случайно выскользнул из кармана, когда женщина вешала одеяло на балконе квартиры, расположенной на 26 этаже. Устройство упало на сделанную из пенистого материала платформу на втором этаже здания.

Китаянка обратилась к сотруднику ЖКХ и с его помощью достала телефон. К ее удивлению, экран устройства остался цел.

Ранее сообщалось, что потерянный жительницей США на острове Хорн на Миссисипи мобильный телефон неделю пролежал на дне реки и продолжил работать, после чего нашедший вернул его хозяйке. Потерявшая гаджет женщина подчеркнула, что особенно благодарна за возвращение телефона, так как в нем содержалось множество фотографий, которые она боялась потерять.

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Алиса Дмитриева
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