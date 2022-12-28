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01:18, 28 декабря 2022Среда обитания

Центробанк предложил ограничить выдачу льготной ипотеки

Глава департамента Данилова: ЦБ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Центробанк (ЦБ) предлагает ограничить возможность пользоваться льготной ипотекой, чтобы заемщик мог взять такой кредит только один раз, заявила в интервью «Известиям» глава департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Она пояснила, что такая мера позволит сделать программу более адресной и снизить риски перегрева на рынке недвижимости.

Кроме того, регулятор считает, что нужно запретить совмещать жилищные кредиты с господдержкой с программами застройщиков по низким ставкам. Соответствующие предложения в декабре Центробанк направил в правительство.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2024 года с увеличением ставка до восьми процентов годовых — до этого она находилась на уровне семи процентов. Глава государства подчеркнул, что в стране приступят к постепенному сворачиванию этой программы.

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Марина Совина
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