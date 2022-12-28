Мужчина случайно оставил жену в джунглях и уехал без нее

Outkick: мужчина оставил жену в джунглях и заметил ее отсутствие через 160 километров

Житель Таиланда случайно оставил жену в джунглях, когда супруги остановились на обочине дороги, чтобы сходить в туалет. Об этом сообщает Outkick.

55-летний Бунтом Чаймун и его жена Амнуай возвращались из отпуска на автомобиле. Ночью мужчина остановил машину на обочине и скрылся среди деревьев, чтобы справить нужду. Пока его не было, жена последовала его примеру и тоже отошла в лес. Тем временем муж вернулся, сел за руль и поехал дальше. Он обратил внимание на необычную тишину в машине, но не заметил отсутствия жены и считал, что она спит на заднем сиденье.

Когда Амнуай вышла на дорогу, автомобиль уже уехал. Ей пришлось в темноте идти пешком до ближайшего города, который располагался в 20 километрах. После этого она обратилась в полицию, чтобы связаться с мужем. Ее мобильный телефон остался в сумке на заднем сиденье авто, номера мужа она не помнила, поэтому полицейским удалось связаться с Чаймуном лишь через несколько часов. К тому времени он успел проехать около 160 километров и добрался до провинции Корат. После звонка из полиции мужчина немедленно поехал обратно, чтобы забрать жену.

Женщина заявила, что не обижается на мужа и простила его.

Ранее сообщалось, что житель Аргентины, направлявшийся домой после автопутешествия по Бразилии, забыл жену на бензоколонке и обнаружил пропажу, лишь проехав около ста километров. В машине также находился 14-летний сын пары, но он был погружен в игру на смартфоне и тоже не обратил внимания на отсутствие матери.