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19:26, 28 декабря 2022Силовые структуры

В российском городе мужчина напал с ножом на незнакомку и изрезал ей лицо

В Калуге 33-летний мужчина на перекрестке изрезал канцелярским ножом лицо незнакомке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Калуге 33-летний мужчина напал с ножом на 31-летнюю незнакомку. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, 24 декабря фигурант заметил на перекрестке улиц Никитина и Фридриха Энгельса женщину и изрезал ей лицо канцелярским ножом. Потерпевшую доставили в больницу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Россиянину грозит до семи лет лишения свободы. Расследование дела находится на контроле у прокуратуры города.

Ранее стало известно, что под Челябинском неизвестный изрезал пенсионерку и ее 14-летнего внука в частном доме.

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Екатерина Власова
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