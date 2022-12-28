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06:16, 28 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин бросился на капот машины ДПС ради «спасения» друга

«КП»: житель Тюмени бросился на капот машины ДПС, чтобы «спасти» друга без прав

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Житель Тюмени бросился на капот патрульной машины ДПС, чтобы «спасти» друга без водительских прав. Видеозапись с видеорегистратора сотрудников ГИБДД публикует «Комсомольская правда».

Инспекторы приметили «Ладу» на дороге в частном секторе. Инспекторы потребовали от водителя остановиться, но он отказался. Началась погоня. Внезапно дверь автомобиля открылась и из него прямо на ходу выскочил пассажир и бросился на капот ДПС.

Позднее правоохранителям все же удалось задержать гонщика. Оказалось, что у 38-летнего водителя нет прав. Однако этот факт его не остановил, когда они с товарищем изрядно выпили и поехали кататься по деревне.

Любителя погонять привлекли к административной ответственности, его друг получил 10 суток ареста.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области 40-летний мужчина напал на инспектора ДПС и сломал ему палец.

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Марина Совина
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Россиянин бросился на капот машины ДПС ради «спасения» друга
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