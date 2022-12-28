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12:34, 28 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве свыше 300 тысяч жителей остались без электроснабжения

Власти Киева заявили, что в столице свыше 300 тысяч жителей остались без электроснабжения

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Cвыше 300 тысяч жителей остаются без электроснабжения в Киеве, а в ряде домов нет водоснабжения и отопления. Об этом сообщил заместитель мэра города Николай Поворозник, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день в столице идут аварийные отключения электроэнергии в разных районах. В частности, на утро 28 декабря без электроэнергии в городе Киеве остается более 300 тысяч потребителей», — заявил он, отметив, что в последнее время удалось стабилизировать ситуацию с электроэнергией в столице Украины.

Заместитель мэра уточнил, что в районах, в которых отключают электричество, отсутствует тепло- и водоснабжение. В первую очередь это относится к высотным домам, где воду подкачивают насосами, а также к части котельных Киева, необорудованных генераторами, отметил он.

Ранее генеральный директор энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что украинская столица стала получать стабильные объемы электроэнергии, но с ограничениями. По его словам, сложно спрогнозировать, как поведет себя оборудование при низких температурах и увеличении потребления.

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Кристина Есикова
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