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08:38, 28 декабря 2022Мир

Ким Чен Ын рассказал о «борьбе с врагами» для защиты власти

ЦТАК: на пленуме Трудовой партии лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал, как бороться с врагами

Фото: North Korea's Korean Central News Agency / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проанализировал ситуацию на Корейском полуострове и рассказал о «борьбе с врагами» на пленуме Центрального комитета Трудовой партии КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ходе выступления политик дал оценку международной политической ситуации. Он также осветил тему противостояния врагам в нынешней обстановке для защиты власти и охраны государственных интересов.

Ким Чен Ын обозначил новые ключевые цели по укреплению обороноспособности, которые нужно упорно реализовывать в 2023 году, пишет ЦТАК.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что мир скоро сможет убедиться в мощи и надежности северокорейских ракет. Ким Е Чжон раскритиковала тех, кто ставит под сомнение утверждение КНДР о значительном прогрессе в разработке спутников и баллистических ракет большой дальности.

Марина Совина
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