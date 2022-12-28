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08:52, 28 декабря 2022Мир

Ким Чен Ын потребовал от чиновников быть «мальчиками на побегушках» у народа

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что чиновники должны работать, как «мальчики на побегушках»
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от чиновников, чтобы они всегда прислушивались к мнению людей и работали, как «мальчики на побегушках» у народа. Об этом сообщает ТАСС.

«Чиновники должны быть безгранично верны требованиям народа, прислушиваться к его мнению, жить и работать как мальчики на побегушках, преданные народу», — приводит заявление лидера КНДР газета Rodong Sinmun.

Издание не уточняет, где и при каких обстоятельствах была произнесена эта фраза. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), в стране проходит шестой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва, на котором выступил Ким Чен Ын. Он дал оценку международной политической ситуации, а также осветил тему противостояния врагам.

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Марина Совина
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