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10:22, 28 декабря 2022Силовые структуры

Выбросивший пять мешков с коноплей из машины россиянин предстанет перед судом

В Забайкалье перед судом предстанет мужчина, выбросивший из машины пять мешков конопли

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Забайкальском крае будут судить 34-летнего местного жителя, который на глазах у полицейских выбросил из машины пять мешков с коноплей. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном УМВД России.

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере»). Следствие установило, что по дороге домой из соседнего района двое приятелей решили остановиться для отдыха. Пока водитель спал, пассажир увидел дикорастущую коноплю и решил ее собрать. Уже на въезде в районный центр Красный Чикой фигурант заметил полицейских и, испугавшись, попытался избавиться от конопли. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в мешках содержится 23 килограмма марихуаны. Материалы дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что под Херсоном задержали двоих мужчин, хранивших 666 килограммов марихуаны в заброшенном коровнике.

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Илона Палей
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