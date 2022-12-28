Выбросивший пять мешков с коноплей из машины россиянин предстанет перед судом

В Забайкалье перед судом предстанет мужчина, выбросивший из машины пять мешков конопли

В Забайкальском крае будут судить 34-летнего местного жителя, который на глазах у полицейских выбросил из машины пять мешков с коноплей. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном УМВД России.

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере»). Следствие установило, что по дороге домой из соседнего района двое приятелей решили остановиться для отдыха. Пока водитель спал, пассажир увидел дикорастущую коноплю и решил ее собрать. Уже на въезде в районный центр Красный Чикой фигурант заметил полицейских и, испугавшись, попытался избавиться от конопли. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в мешках содержится 23 килограмма марихуаны. Материалы дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что под Херсоном задержали двоих мужчин, хранивших 666 килограммов марихуаны в заброшенном коровнике.