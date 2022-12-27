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19:24, 27 декабря 2022Силовые структуры

Правоохранители обнаружили 666 килограммов марихуаны в коровнике под Херсоном

Под Херсоном задержали двоих мужчин, хранивших 666 кг марихуаны в заброшенном коровнике

Кадр: ЦОС ФСБ / ТАСС

В Херсонской области правоохранители задержали 49-летнего и 37-летнего местных жителей за незаконный оборот наркотиков. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВУ МВД России по Херсонской области.

По данным ведомства, двое мужчин хранили запрещенные вещества в заброшенном коровнике. Из него изъяли 123 коробки с готовой марихуаной и 427 кустов конопли, а также оборудование для культивирования наркорастения. Суммарно было обнаружено 666 килограммов наркотиков.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ. Сейчас россияне находятся в СИЗО.

Ранее стало известно, что под Херсоном задержали 21-летнюю пособницу Вооруженных сил Украины (ВСУ), передававшую координаты расположения ВС России.

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Екатерина Власова
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