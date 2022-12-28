В ЛНР допустили атаки украинских войск в районе Кременной

Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев рассматривает кременское направление как приоритетное для атак

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил РИА Новости, что Украина рассматривает район Кременной в качестве приоритетного направления для атак.

По его словам, Киев отдает приоритет данному участку из-за преимуществ географического расположения. Речь идет о хвойных лесах, которые можно использовать для маскировки армии и вооружения.

Марочко предупредил, что наступательные движения Киевы возможны сразу с трех направлений: с северо-запада, запада и юго-запада от Кременной.

Ранее Марочко сообщил, что Киев перебрасывает в район Кременной штурмовые группы, сформированные в том числе из иностранных наемников. Он уточнил, что, помимо иностранцев, в этих отрядах также присутствуют прошедшие обучение за рубежом украинцы. При помощи перегруппировки противник пытается восполнить потери в рядах своих формирований, которые ВСУ понесли при попытке прорыва линии обороны ВС РФ.