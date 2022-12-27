В ЛНР сообщили о переброске Киевом групп наемников-штурмовиков в район Кременной

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске ВСУ наемников-штурмовиков в район Кременной

Киев перебрасывает в район Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) штурмовые группы, сформированные в том числе из иностранных наемников. Об этом РИА Новости рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, что, помимо иностранцев, в этих отрядах также присутствуют прошедшие обучение за рубежом украинцы. При помощи перегруппировки противник пытается восполнить потери в рядах своих формирований, которые ВСУ понесли при попытке прорыва линии обороны ВС РФ.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские военные сталкиваются с иностранцами на участке Кременная — Сватово, там находится в том числе большое количество инструкторов, которые осуществляют командование и руководство войск. Он отметил, что наличие западных наемников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников.