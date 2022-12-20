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07:02, 20 декабря 2022Россия

Военкор рассказал о проблемах ВСУ из-за западных наемников

Военкор Коц заявил, что смерть западных наемников влечет потери личного состава ВСУ

Фото: Unsplash.com

Военный корреспондент Андрей Коц рассказал о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за западных наемников. По его словам, украинцы пытаются всеми силами эвакуировать их тела с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава, передает URA.RU.

«Наличие западных наемников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников», — отметил военкор.

Он добавил, что при гибели двух-трех польских наемников во время наступления украинские военнослужащие пытались вытащить их из-под огня и эвакуировать в тыл, однако при таких попытках увеличиваются потери.

Коц отметил, что российские военные сталкиваются с иностранцами на участке Кременная-Сватово, там находится в том числе большое количество инструкторов, которые осуществляют командование и руководство войск.

По мнению военкора, наемники не оказывают значительного влияния на эффективность ВСУ. Он добавил, что украинцы действуют намного грамотнее, чем европейские союзники.

Ранее стало известно, что бойцы группы «Викинг» российского Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР).

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Марина Совина
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