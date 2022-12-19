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15:47, 19 декабря 2022Россия

Группа «Викинг» уничтожила опорный пункт наемников в ДНР

Бойцы группы «Викинг» уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцы группы «Викинг» российского Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Атака по зданию была совершена с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). По данным агентства, в опорном пункте находилось до роты иностранных наемников.

В результате удара здание, где базировались наемные солдаты, загорелось.

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1 декабря 2022

Ранее стало известно, что экипаж танка Т-80 российского ЗВО сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. По словам командира танкового подразделения с позывным «Викинг», противник пытался скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав в Луганской народной республике (ЛНР) и ДНР.

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Никита Абрамов
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