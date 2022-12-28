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18:45, 28 декабря 2022Путешествия

Собака выбралась из переноски и загрызла кошку на борту российского самолета

На борту рейса авиакомпании «Россия» немецкий терьер загрыз кошку Аманду

Фото: Clay Banks / Unsplash

Немецкий охотничий терьер загрыз кошку во время полета в багажном отсеке российского самолета. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Во время рейса авиакомпании «Россия» по маршруту из Санкт-Петербурга в Калининград, пес сумел выбраться клетки и буквально разорвал зубами стоящую по соседству переноску, в которой находилась кошка по кличке Аманда. В авиакомпании отметили, что сотрудники проверяли целостность всех переносок и их надежность.

Перевозчик прокомментировал РИА Новости, что изначально визуального контакта между кошкой и собакой не было, переноски перевозились на разных позициях багажно-грузового отсека воздушного судна. Авиакомпания посоветовала пассажирам «использовать только сертифицированные переноски и клетки, предназначенные для перевозки животных», с подходящими животному характеристиками и выполненные из прочных материалов.

Хозяин кошки написал в авиакомпанию претензию — он считает, что кошку посадили рядом с собакой, что запрещено правилами перевозки.

Ранее в январе путешествующая по Италии с котом туристка стала звездой в сети после того, как поднялась с питомцем на вершину горного массива Гриньетта в итальянских Альпах. Специально для животного девушка сшила сумку-переноску.

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Дарья Рыбак
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