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11:54, 28 декабря 2022Экономика

В Госдуме отреагировали на идею запретить ввоз иностранных ноутбуков в Россию

Депутат Свинцов исключил полный запрет ввоза иностранных ноутбуков в Россию

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Идея запретить ввоз в России компьютеров иностранного производства вряд ли будет реализована, так как она чревата возникновением дефицита этого рода продукции в стране, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я сомневаюсь, что будет введен такой запрет. Сейчас есть большие сложности, связанные с логистикой, санкционным давлением. Наша партия всегда выступала против жестких ограничений, все должен регулировать рынок. Полный запрет чреват тем, что будет дефицит этой продукции», — сказал парламентарий.

По его мнению, идея ограничить ввоз иностранной продукции во благо отечественного производителя чревато возникновением дефицита соответствующего типа товаров в стране.

«Если мы как государство считаем, что нужны преференции для российских производителей, то мы должны понимать, что в России в текущий момент практически отсутствуют производства, способные быстро нарастить необходимый объем производства ноутбуков. Есть ряд компаний, которые пробуют в этом свои силы, но пока эти силы далеки от возможности заместить большую часть ввозимого оборудования», — добавил Свинцов.

Ранее СМИ сообщали об обсуждении правительством возможности запрета ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Сообщалось, что инициатива, с которой выступила российская компания ICL, предполагает также и стимулирование спроса на российские компьютеры с помощью программы 20-процентного кэшбека.

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Кирилл Садовский
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