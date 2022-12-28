Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:50, 28 декабря 2022Экономика

В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков

«Ъ»: кабмин обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров Dell, HP, Acer и MSI

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С такой инициативой выступила российская компания ICL. Она также предлагает кабмину стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20-процентного кэшбэка для граждан. Также речь идет о выдаче льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибуторами для ее дальнейшей реализации.

Ритейлеры и чиновники поддержали идею запустить программу кэшбэка, однако выступили против ограничения параллельного импорта, так как это может вызвать сокращение ассортимента и роста нелегальных поставок.

Ранее сообщалось, что в России упали поставки ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows. За 11 месяцев года доля подобных ПК сократилась до менее чем одной трети. Ранее почти все завозимые ноутбуки имели предустановленную Windows.

В сентябре Microsoft ограничила возможность обновиться до новой версии Windows 11 жителям России. Однако пользователи могут обойти запрет, если воспользуются VPN-сервисом или скачают обновление из альтернативных источников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Во Франции пожаловались на нечестный энергетический договор с Германией
Блогерша показала популярную прическу и назвала ее самой вредной
Бывшая стюардесса назвала способ разгладить вещи на отдыхе без утюга
Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН
«Калашников» рассказал о кучности снайперской винтовки Чукавина
В России вырастет цена на водку
Россиянин проник в дом к спящему знакомому и ударил его ножом в шею
Во дворе петербургской больницы нашли мертвую пенсионерку
Россияне стали реже интересоваться строительством одного вида жилья
Ким Чен Ын потребовал от чиновников быть «мальчиками на побегушках» у народа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.