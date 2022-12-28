В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков

«Ъ»: кабмин обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров Dell, HP, Acer и MSI

Правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С такой инициативой выступила российская компания ICL. Она также предлагает кабмину стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20-процентного кэшбэка для граждан. Также речь идет о выдаче льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибуторами для ее дальнейшей реализации.

Ритейлеры и чиновники поддержали идею запустить программу кэшбэка, однако выступили против ограничения параллельного импорта, так как это может вызвать сокращение ассортимента и роста нелегальных поставок.

Ранее сообщалось, что в России упали поставки ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows. За 11 месяцев года доля подобных ПК сократилась до менее чем одной трети. Ранее почти все завозимые ноутбуки имели предустановленную Windows.

В сентябре Microsoft ограничила возможность обновиться до новой версии Windows 11 жителям России. Однако пользователи могут обойти запрет, если воспользуются VPN-сервисом или скачают обновление из альтернативных источников.