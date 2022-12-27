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09:47, 27 декабря 2022Наука и техника

В России упали поставки ноутбуков с Windows

«Ъ»: доля поставляемых в Россию ноутбуков с Windows снизилась до 30 процентов

Фото: Shutterstock

В России упали поставки ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источников «Ъ», к ноябрю 2022 года доля поставляемых на российский рынок ноутбуков с Windows снизилась. За 11 месяцев года доля подобных ПК сократилась до менее чем одной трети. Ранее почти все завозимые ноутбуки имели предустановленную Windows. По оценке специалистов, до конца года доля новых портативных компьютеров на рынке России без предустановленной ОС от Microsoft может увеличиться до 80-90 процентов.

Журналисты подчеркнули, что ранее почти все завозимые на рынок ноутбуки имели предустановленную Windows. Так, в феврале 2022 года доля компьютеров с ОС от Microsoft составляла 60 процентов, в июне — 40 процентов.

В материале отмечается, что снижение доли компьютеров с предустановленной Windows связано с уходом с российского рынка Microsoft. В связи с этим потребители также стали чаще интересоваться пиратскими версиями Windows.

В сентябре Microsoft ограничила возможность обновиться до новой версии Windows 11 жителям России. Однако пользователи могут обойти запрет, если воспользуются VPN-сервисом или скачают обновление из альтернативных источников.

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Андрей Ставицкий
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