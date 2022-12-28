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15:48, 28 декабря 2022Из жизни

Мужчина погиб под собственной газонокосилкой

7 News: в Австралии мужчина погиб под газонокосилкой, когда косил газон

Фото: Adlan / Unsplash

Житель австралийского города Мельбурн, штат Виктория, погиб под собственной газонокосилкой-райдером, когда косил газон перед домом. Об этом сообщает 7 News.

Газонокосилка, которой управлял 51-летний мужчина, неожиданно перевернулась. В результате водитель оказался зажат между ней и насыпью.

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Потерявшего сознание австралийца обнаружил очевидец и вызвал скорую помощь. Несмотря на усилия парамедиков, спасти мужчину не удалось. Он скончался на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Техас стриг газон на территории участка, расположенного возле реки, и утонул. Бригада спасателей дождалась рассвета следующего дня, чтобы достать тело американца из реки.

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Алиса Дмитриева
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