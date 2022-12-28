В России продлили сроки господдержки небольших книжных магазинов

Путин подписал закон о продлении поддержки небольших книжных магазинов до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении государственной поддержки небольших книжных магазинов до конца 2024 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, до 1 января 2025 года поддержку будут получать компании малого и среднего бизнеса, продающие детскую, учебную и справочную литературу.

Согласно закону, государственная власть и органы местного самоуправления вправе оказывать финансовую, информационную, консультационную поддержку малому и среднему бизнесу в сфере социального предпринимательства.

Отмечается, что подобная мера будет способствовать восстановлению отрасли, особенно в регионах России, где складывается сложная ситуация с распространением литературы через небольшие книжные магазины.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 января повысятся минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, что приведет к росту социальных пособий.

