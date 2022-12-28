Володин рассказал о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 1 января

Председатель Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу с 1 января законах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с 1 января 2023 года. Его слова приводятся в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Так, с 1 января повысятся минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, что приведет к росту социальных пособий. «Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей», — рассказал политик.

Володин напомнил, что с нового года вступит в силу закон о создании Социального фонда. Он упростит гражданам процедуру получения государственной поддержки, так как пособия будут назначаться автоматически или по одному заявлению. Также повысятся максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

19 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ. С 1 января он составит 16 242 рубля в месяц. Размер прожиточного минимума, согласно подписанному президентом федеральному закону, в 2023 году будет установлен на уровне 14 375 рублей.

