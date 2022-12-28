Медведев обвинил оппозицию в распаде Российской империи и гибели миллионов людей

Зампред Совбеза Медведев обвинил оппозицию в распаде Российской империи и гибели людей

Из-за несистемной оппозиции распалась Российская империя, что привело к гибели миллионов людей. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, к этому привело то, что оппозиционеры люто желали стране поражения в Первой мировой войне. Медведев сопоставил события более чем столетней давности с современностью.

«Не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую — незатейливые мечты об уничтожении нынешней России», — написал Медведев в своем блоге.

Он добавил, что чтение публикаций оппозиционеров вызывает у него чувство гадости и противопоставил оппозиционеров военнослужащим, выполняющим задачи на передовой.

В той же публикации Медведев заявил, что «предатели», которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества и государства.