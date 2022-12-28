Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях

Медведев заявил, что уехавшие из РФ «предатели» должны рассматриваться как враги общества

«Предатели», которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества и государства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

«Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли», — подчеркнул политик.