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00:24, 28 декабря 2022Экономика

ФАС обвинила «МегаФон» в необоснованном повышении цен

ФАС предписала «МегаФону» снизить стоимость услуг до экономически обоснованного уровня

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала российского оператора связи «МегаФон» виновным в необоснованном повышении цен на услуги связи, ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ФАС, в мае оператор повысил стоимость услуг в среднем на 12 процентов, что не соответствовало уровню инфляции с начала 2022 года.

«Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги», — указало ведомство.

Ранее российские телекомоператоры «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в ноябре договорились о запуске национального роуминга на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Условия национального роуминга в новых регионах будут аналогичны крымским.

Марина Совина
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