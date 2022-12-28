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12:44, 28 декабря 2022Забота о себе

Психиатр дала совет по поддержке ментального здоровья в праздники

Врач Роберсон посоветовала отложить телефоны, чтобы уберечь психику в праздники

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Чтобы уберечь психику в праздники, стоит отложить в сторону телефоны, считает врач-психиатр Кэролджейн Роберсон. Совет по поддержке ментального здоровья в праздничный период она дала в беседе с телеканалом WCSC-TV.

Специалистка призвала не стремиться успеть все, что, как считается, положено делать в праздники. «Спросите, как дела у ваших друзей и семьи, проверьте, хватает ли вам энергии. Часто люди считают себя обязанными вести себя определенным образом, но можно придумать и новые способы проводить время вместе», — посоветовала психиатр.

По словам Роберсон, в праздники стоит попытаться на некоторое время отказаться от использования телефонов. Не надо проверять социальные сети — лучше насладиться живым общением.

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Александра Лисица
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