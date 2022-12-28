Психиатр дала совет по поддержке ментального здоровья в праздники

Врач Роберсон посоветовала отложить телефоны, чтобы уберечь психику в праздники

Чтобы уберечь психику в праздники, стоит отложить в сторону телефоны, считает врач-психиатр Кэролджейн Роберсон. Совет по поддержке ментального здоровья в праздничный период она дала в беседе с телеканалом WCSC-TV.

Специалистка призвала не стремиться успеть все, что, как считается, положено делать в праздники. «Спросите, как дела у ваших друзей и семьи, проверьте, хватает ли вам энергии. Часто люди считают себя обязанными вести себя определенным образом, но можно придумать и новые способы проводить время вместе», — посоветовала психиатр.

По словам Роберсон, в праздники стоит попытаться на некоторое время отказаться от использования телефонов. Не надо проверять социальные сети — лучше насладиться живым общением.

Ранее сообщалось, что популярные американские боксеры Райан Гарсия и Джервонта Дэвис поругались из-за отношения к ментальному здоровью. Гарсия пожаловался на депрессию, а ожидающий боя с ним в 2023 году Дэвис обвинил спортсмена в притворстве.