Боксер Гарсия пожаловался на депрессию, а соперник обвинил его в притворстве

Американский боксер Райан Гарсия пожаловался на депрессию, а ожидающий боя с ним в 2023 году коллега по рингу и земляк Джервонта Дэвис обвинил спортсмена в притворстве. О том, как популярные боксеры поругались из-за отношения к ментальному здоровью, пишет издание Marca.

24-летний Гарсия признался, что взял паузу в боксе, потому что страдает от депрессии и из-за этого не может тренироваться и вести обычный образ жизни. По словам 28-летнего Дэвиса, это отговорка, чтобы избежать выхода на ринг. «В старые времена бойцы не говорили о ментальном здоровье. Я думаю, боксеры самые-самые крепкие, нам нужно психическое здоровье, чтобы выходить на ринг и драться. Думаю, мы самые крутые представители из всех видов единоборств», — поделился размышлениями он, добавив, что считает заявления, подобные словам Гарсии, притворными. «Ну да, у всех есть ментальные проблемы. Но в боксе мы их контролируем», — заключил он.

В ответ на выпад Джервонты Гарсия обвинил соперника в глупости. «Ты даже толком высказаться не можешь. Я всю жизнь боксирую, дрался больше 200 раз. Ты просто не потрудился осведомиться, и IQ у тебя маленький», — съязвил он.

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