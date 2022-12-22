Хью Джекман рассказал о борьбе с детской травмой

Хью Джекман заявил, что психотерапия помогает ему пережить расставание с матерью в детстве

Звезда «Людей Икс» Хью Джекман признался, что пережить нанесшее в детстве психологическую травму расставание с матерью ему помогает психотерапия. О борьбе с ней 54-летний актер рассказал в интервью изданию Who, которое цитирует Today.

По словам Джекмана, он начал посещать психотерапевта недавно. «Это очень помогло мне. Нам всем нужна деревня. Хорошо иметь рядом кого-то умного и при этом дистанцированного от твоего мира», — заявил он, делая отсылку к выражению «чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня».

Общение с психотерапевтом, уточнил Джекман, повлияло на его отношения с близкими. «Самое главное, это помогает мне больше сочувствовать людям, которых я люблю, понимать их, попытаться почувствовать себя в их шкуре, видеть их потребности», — сказал актер.

В интервью «Би-би-си» Хью Джекман недавно рассказывал, что озаботился своим ментальным здоровьем на съемках фильма «Сын» (2022). Он уточнил, что впервые в его карьере на съемочную площадку был приглашен психотерапевт.

В 1967 году мать Хью Джекмана Грейс МакНил и его отец Крис Джекман переехали из Англии в Австралию с детьми: дочерями Зои и Соней и сыновей Иэном и Ральфом. Через год родился Хью. Когда ему было восемь лет, мать вернулась в Англию, позже забрав дочерей. В 2011 году Джекман рассказывал в интервью Parade, что, скорее всего, его мать страдала от послеродовой депрессии.

Ранее вокалистка Garbage Ширли Мэнсон рассказала о проблемах с психическим здоровьем. Она дала совет близким людей, которые страдают от ментальных расстройств.