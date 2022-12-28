Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине

Ангела Меркель исключила возможность своего участия в урегулирования конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность своего участия в урегулирования конфликта на Украине. Об этом она сообщила в интервью журналу Sette.

Политик заявила, что точно не знает, как может закончится конфликт на Украине. По ее мнению, это может произойти в результате переговоров. «Существует разница между вынужденным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым и дружеским разговором», — подчеркнула она.

Меркель также отметила, что будучи канцлером Германии она принимала решения в отношении России и Украины, руководствуясь логикой, которая до сих пор представляется ей разумной. Она пояснила, что речь шла о попытке «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», — сказала она.

По мнению политика, возможное присоединение Украины и Грузии к Североатлантическому альянсу стало бы ошибкой. Она подчеркнула, что зачастую в расчет не брались последствия, которые могло бы иметь такое решение.

7 декабря Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit признала, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.