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20:02, 28 декабря 2022Россия

ВСУ подорвали мост в Запорожской области

Рогов сообщил, что ВСУ подорвали пешеходный мост в городе Пологи Запорожской области

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Radio Free Europe / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали пешеходный мост в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его данным, мост через реку Конка был уничтожен днем в среду, 28 декабря.

«Теперь к многочисленным проблемам жителей многострадальных Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась еще одна», — заключил автор публикации.

16 ноября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что Украина заминировала приграничные территории с Белоруссией и взорвала почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря.

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Варвара Кошечкина
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