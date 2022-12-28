Рогов сообщил, что ВСУ подорвали пешеходный мост в городе Пологи Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали пешеходный мост в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его данным, мост через реку Конка был уничтожен днем в среду, 28 декабря.

«Теперь к многочисленным проблемам жителей многострадальных Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась еще одна», — заключил автор публикации.

16 ноября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что Украина заминировала приграничные территории с Белоруссией и взорвала почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря.